Interssant für jeden Hubei TKD Crystal Electronic Science And-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Tkd Science And liegt mit einem Wert von 73,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick recht preisgünstig erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den Social Media-Diskussionen zeigen sich die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tkd Science And eingestellt. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Tkd Science And von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte Tkd Science And eine Performance von 12,17 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 1,74 Prozent, was eine Outperformance von +10,44 Prozent für Tkd Science And bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 10,57 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tkd Science And-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,44 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (15,29 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -7 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (16,69 CNH) zeigt einen Unterschied von -8,39 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tkd Science And-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

