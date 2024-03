Interssant für jeden Hilton Worldwide-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Dividendenrendite der Hilton Worldwide-Aktie beträgt derzeit 0,33 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Hilton Worldwide-Aktie beträgt 163,65 USD, was 24,77 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 204,19 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 192,71 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Hilton Worldwide-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,34 Prozent erzielt, was 45,55 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt und 45,28 Prozent über dem Durchschnitt in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Empfehlungen der vergangenen 12 Monate ergibt insgesamt ein "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 165,75 USD, was einer negativen Entwicklung um -18,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Neutral".