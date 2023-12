Interssant für jeden Hill, Smith-Anleger!

Die Stimmung am Aktienmarkt ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Hill & Smith auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Hill & Smith diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie von Hill & Smith im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,56 Prozent erzielt, was 76,52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Hill & Smith derzeit mit dem Wert 2,74 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Hill & Smith-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis trendfolgender Indikatoren.