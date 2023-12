Interssant für jeden Hibbett Sports-Anleger!

Die technische Analyse von Hibbett Sports Inc. (HIBB) zeigt, dass sich das Wertpapier momentan in einem Aufwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 49,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 69,24 USD liegt, was einer Abweichung von +40,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 54,04 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +28,13 Prozent darüber. Aufgrund dieser Indikatoren erhält die Hibbett-Aktie ein "Gut"-Rating im Bereich der trendfolgenden Indikatoren.

Fundamental gesehen liegt das KGV für Hibbett derzeit bei 5,47, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Jedoch zeigt der Branchenvergleich eine Underperformance von -8,62 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt nur um -17,02 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt Hibbett um 21,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Hibbett Sports Inc. sind insgesamt positiv, mit 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen im letzten Jahr. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein Bild von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 69,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,62 Prozent entspricht. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Hibbett lautet daher "Gut".