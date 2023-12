Interssant für jeden Guaranty Bancshares-Anleger!

Die technische Analyse der Guaranty Bancshares -Tx zeigt, dass der aktuelle Kurs von 32,71 USD um +11,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +16,61 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guaranty Bancshares -Tx einen Wert von 11 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,94) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 29 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Guaranty Bancshares -Tx daher unterbewertet und erhält eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividende weist Guaranty Bancshares -Tx eine Dividendenrendite von 3,22 Prozent auf, was 135,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Guaranty Bancshares -Tx eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um negative Themen, ohne positive Diskussion. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Guaranty Bancshares -Tx daher eine Einschätzung von "Neutral" für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Guaranty Bancshares -Tx von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.