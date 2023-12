Interssant für jeden Goodix-Anleger!

Der Aktienkurs von Shenzhen Goodix hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 33,12 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,29 Prozent verzeichnet, liegt Shenzhen Goodix mit 40,41 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shenzhen Goodix-Aktie aktuell bei 58,95 CNH liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 69,9 CNH (+18,58 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Basis erhält Shenzhen Goodix eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 72,97 CNH, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (-4,21 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Shenzhen Goodix aufgrund der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Shenzhen Goodix ist ebenfalls positiv. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde beim Sentiment und Buzz von Shenzhen Goodix keine wesentliche Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder in der Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufgetreten sind. Insgesamt erhält Shenzhen Goodix in dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.