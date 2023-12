Interssant für jeden Globalstar-Anleger!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Globalstar in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Globalstar auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Globalstar liegt bei 16,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 31 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Globalstar mit 1,67 USD derzeit +18,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und +39,17 Prozent über dem GD200 der vergangenen 200 Tage. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig als "Gut" eingestuft.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten zeigt, dass diese Globalstar langfristig als "Gut" einschätzen. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten eine Entwicklung von 366,47 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 7,79 USD. Diese Prognose führt zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.