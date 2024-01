Interssant für jeden Global Payments-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Proximus":

Die Global Payments-Aktie hat in der technischen Analyse gut abgeschnitten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 114,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 133,9 USD liegt, was einer Abweichung von +17,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 123,81 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,15 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Global Payments-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analysteneinschätzung für Global Payments ist ebenfalls positiv. In den letzten zwölf Monaten liegen 11 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 150,25 USD, was einer möglichen Steigerung der Aktie um 12,21 Prozent entspricht. Somit erhält die Global Payments-Aktie eine insgesamt positive Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Dividende schneidet Global Payments jedoch schlecht ab. Die Dividendenrendite von 0,97 % liegt 4,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Global Payments ist hingegen positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Bewertungen und Themen in den sozialen Medien geteilt. Die Auswertung der Anleger-Kommentare ergab 8 positive und keine negativen Signale, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Global Payments-Aktie also eine gute Bewertung in der technischen Analyse, von Analysten und auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung, obwohl die Dividendenrendite als unterdurchschnittlich angesehen wird.