Interssant für jeden Glencore-Anleger!

Die Glencore-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 449,5 GBP aufgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 472,1 GBP lag, was einer Abweichung von +5,03 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 448,37 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,29 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Glencore-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Glencore in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung generiert.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Glencore-Aktie zeigt einen Wert von 27 für die letzten 7 Tage, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Glencore daher ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 7,66 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Glencore-Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Glencore kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Glencore jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Glencore-Analyse.

Glencore: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...