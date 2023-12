Interssant für jeden GiveMePower-Anleger!

Die Anleger-Stimmung bei Givemepower in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Givemepower-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0354 USD) liegt deutlich darunter (-11,5 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 USD), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Givemepower-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Givemepower verzeichnet werden konnte. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Givemepower daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Givemepower aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt (2,28 Prozent in der "Software"-Branche) liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.