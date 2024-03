Interssant für jeden General Motors-Anleger!

Die Aktie der General Motors wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten lagen 4 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 55,33 USD, was einer Erwartung von 40,5 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 39,38 USD, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird General Motors auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 67,02 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 46,52 liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die Diskussion in Bezug auf General Motors auf negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Motors bei 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automobile" (KGV von 22,36) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist General Motors somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.