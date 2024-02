Interssant für jeden General Dynamics-Anleger!

Der gleitende Durchschnittskurs der General Dynamics beträgt derzeit 232,46 USD, während der Aktienkurs bei 270 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +16,15 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 257,85 USD, was einen Abstand von +4,71 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für General Dynamics abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Updates vor, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen beträgt 258 USD. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung, da die Aktie um -4,44 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält die General Dynamics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics liegt bei 14,25, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen positiv, an zehn Tagen jedoch negativ. Auch die Anleger hatten hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit General Dynamics diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung.