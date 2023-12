Interssant für jeden Gannett-Anleger!

Die Analysten bewerten die Gannett-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus einer positiven, keiner neutralen und einer negativen Bewertung zusammen, die innerhalb des letzten Jahres abgegeben wurden. Allerdings haben jüngste Bewertungen zu einer anderen Einschätzung geführt. Die durchschnittliche Empfehlung für Gannett im letzten Monat ist "Gut". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 3,8 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 56,38 Prozent, was der "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Gannett somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Gannett. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gannett-Aktie beträgt aktuell 11, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,33, was darauf hindeutet, dass Gannett weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verschlechtert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gannett-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.