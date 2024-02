Interssant für jeden Galliford Try-Anleger!

Die Aktie von Galliford Try wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 2 Bewertungen waren alle positiv, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 265 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 251,5 GBP lag, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 5,37 Prozent hindeutet.

Aus technischer Sicht erhielt die Aktie ebenfalls eine positive Bewertung. Der Schlusskurs lag bei 251,5 GBP, was einem Unterschied von +17,86 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage von 213,39 GBP entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 236,51 GBP liegt der letzte Schlusskurs um +6,34 Prozent höher.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Diskussionen und kaum negativen Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Galliford Try von Analysten und Anlegern positiv bewertet.