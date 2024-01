Interssant für jeden Gain Therapeutics-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analysten ihre Bewertungen zur Gain Therapeutics-Aktie abgegeben. Diese Bewertungen waren allesamt positiv, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Aktie geführt hat. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 10 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 183,29 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Gain Therapeutics-Aktie am letzten Handelstag bei 3,53 USD lag, was einem Rückgang von 8,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus dieser Sicht führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Gain Therapeutics-Aktie kurzfristig überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Diese Bewertung führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den kommentierten Themen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine positive Einstufung der Aktie.

Insgesamt erhält die Gain Therapeutics-Aktie somit positive Bewertungen aus verschiedenen Bereichen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.