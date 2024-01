Interssant für jeden GWR-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für Gwr liegt derzeit bei 16,67, was auf eine Überverkauft-Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist besonders positiv für Gwr. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Gwr-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren sowohl einen längerfristigen als auch einen kurzfristigen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,08 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,094 AUD liegt, was eine Abweichung von +17,5 Prozent im Vergleich bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche positive Entwicklung.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet ergibt die Untersuchung eine neutrale Bewertung für Gwr. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in einem kaum veränderten Bereich liegt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Anlegerstimmung eine positive Bewertung für die Gwr-Aktie, während das langfristige Stimmungsbild neutral eingestuft wird.