Interssant für jeden GEA-Anleger!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Gea ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für die Auswertung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie herangezogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte. Zudem wurden 3 negative und 4 positive Handelssignale aus den sozialen Medien analysiert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führte.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13,41, was bedeutet, dass die Börse 13,41 Euro für jeden Euro Gewinn von Gea zahlt. Dies ist 57 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gea bei 2,8 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -0,32 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Gea in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 5,15 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -16,44 Prozent im Branchenvergleich für Gea. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,71 Prozent hatte, lag Gea 16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.