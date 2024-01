Interssant für jeden Fuller Smith, Turner-Anleger!

Der britische Brauerei- und Gaststättenbetreiber Fuller Smith & Turner wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 37,65, was einem Abstand von 36 Prozent zum Branchen-KGV von 58,5 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Fuller Smith & Turner war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Fuller Smith & Turner daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat die Aktie von Fuller Smith & Turner in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,75 Prozent erzielt, da sie um 34,99 Prozent gestiegen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 10,24 Prozent zulegten. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Fuller Smith & Turner mit 29,34 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 5,65 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fuller Smith & Turner als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 27,27, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 55,07 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.