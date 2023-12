Interssant für jeden Fuchs Petrolub-Anleger!

Das Internet hat eine enorme Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Fuchs wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fuchs-Aktie aktuell als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 16,33 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 39,47 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Fuchs-Aktie auf Basis des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Fuchs in den sozialen Medien berichtet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Es wurden auch 8 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Fuchs-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,84 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,4 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt von 37,89 EUR führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Fuchs-Aktie auf Basis der Diskussionsintensität, des Relative Strength-Index, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.