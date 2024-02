Interssant für jeden Fossil-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Fossil":

Die Aktie von Fossil wird laut einer fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,03 liegt die Bewertung 91 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (65,75). Dies signalisiert eine klare Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -80 Prozent, was 70,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,14 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -5,06 Prozent, wobei Fossil aktuell 74,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Fossil beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Fossil eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv für Fossil. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fossil diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Fossil basierend auf fundamentalen Kennzahlen und Anlegerstimmung.