Interssant für jeden Fortive-Anleger!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortive liegt bei einem Wert von 31 und zeigt damit eine Unterbewertung im Vergleich zur Branche "Maschinen" (KGV von 33,4) um ca. 6 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Fortive eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Fortive. Es gab fünf positive und vier negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fortive eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fortive daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche erzielte Fortive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,61 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 408,84 Prozent stiegen, was zu einer Unterperformance von -389,24 Prozent führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 245,22 Prozent, wobei Fortive 225,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Fortive in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 83 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -3,61 Prozent führt und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral". Daher erhält die Aktie von Fortive insgesamt die Einschätzung als "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.