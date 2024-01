Interssant für jeden Flux Power Holdings-Anleger!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Flux Power liegt bei 28,99, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, wobei der RSI für die Flux Power bei 34 liegt. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Flux Power-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Flux Power-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Flux Power vor, daher erhält das Unternehmen weiterhin ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Flux Power-Aktie ein Durchschnitt von 4,04 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,72 USD (+16,83 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Werte auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Flux Power gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.