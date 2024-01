Interssant für jeden First Solar-Anleger!

Der Aktienkurs von First Solar wird im Branchenvergleich betrachtet, und es wird festgestellt, dass das Unternehmen im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 15,01 Prozent erzielt hat, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 25,58 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von First Solar mit 10,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird das Unternehmen daher mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von First Solar langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 11 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im vergangenen Monat wurde eine weitere Analyse durchgeführt, bei der ein Gesamturteil von "Gut" erzielt wurde. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 231,12 USD, was einer Erwartung von 34,25 Prozent entspricht.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei First Solar festgestellt. Die Analyse basiert auf der Einschätzung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, wobei negative Auffälligkeiten registriert wurden. Daher wird das Sentiment und Buzz bei First Solar als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgte.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Solar beträgt 10,95, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.