Interssant für jeden Fielmann-Anleger!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fielmann diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal in Bezug auf die Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die aktuelle Dividendenrendite für Fielmann beträgt 1,6 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,13 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Wenn man die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum betrachtet, lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich für Fielmann in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fielmann-Aktie aktuell bei 45,15 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 41,76 EUR liegt, was einem Abstand von -7,51 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -6,16 Prozent unter dem Niveau von 44,5 EUR. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume: "Schlecht".