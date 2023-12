Interssant für jeden Felix Holdings-Anleger!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Felix-Aktie ist positiv, so die Analyse unserer Experten. Die sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Felix in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Auch in Bezug auf die Diskussionstätigkeit im Internet wird ein neutraler Trend festgestellt, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Felix beträgt 9,09, was auf einen guten Trend hindeutet. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 14,15, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für die Felix-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Felix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,16 AUD liegt deutlich darüber, was eine positive Entwicklung von 45,45 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung von 60 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,1 AUD. Somit erhält die Felix-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbild, das die Felix-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen lässt. Die Analyse basiert auf harten Faktoren wie Bilanzdaten sowie weichen Faktoren wie der Stimmung und dem Buzz in den sozialen Medien.