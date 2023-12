Interssant für jeden Evraz-Anleger!

Der Aktienkurs von Evraz hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Rendite von -76,22 Prozent erzielt, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Metalle und Bergbau-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -16,81 Prozent, wobei Evraz mit 59,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit Blick auf den Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde festgestellt, dass die RSI-Werte der letzten 7 und 25 Handelstage bei Evraz neutral sind (Wert: 50). Somit erhält die Aktie sowohl für RSI7 als auch für RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Evraz deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evraz bei 0,47 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,55 in der Metalle und Bergbau-Branche. Mit einem Abstand von 99 Prozent wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.