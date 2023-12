Interssant für jeden Essilor International-Anleger!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Essilorluxottica eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, was die starke Entwicklung von Essilorluxottica noch deutlicher hervorhebt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Essilorluxottica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 172,79 EUR. Mit dem letzten Schlusskurs von 185,24 EUR weicht die Aktie um +7,21 Prozent davon ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (173,99 EUR) liegt mit dem letzten Schlusskurs um +6,47 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Damit erhält die Essilorluxottica-Aktie insgesamt in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Essilorluxottica-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 6, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, die zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Essilorluxottica.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und auch bei der Aktie von Essilorluxottica überwiegend positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien sowie der Meinungsmarkt beschäftigten sich vor allem mit positiven Themen rund um Essilorluxottica, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.