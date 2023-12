Interssant für jeden Essential Utilities-Anleger!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an nur zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Essential Utilities gesprochen, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Bei der technischen Analyse ergab sich ein Durchschnittswert von 38,92 USD für den Schlusskurs der Essential Utilities-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,76 USD, was einem Unterschied von -5,55 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 34,79 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 36,76 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Essential Utilities für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Essential Utilities-Aktie waren 2 positiv und 0 neutral oder negativ. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Die Durchschnittswerte der abgegebenen Kursziele belaufen sich auf 53 USD, was einem möglichen Anstieg um 44,18 Prozent vom letzten Schlusskurs von 36,76 USD entspricht. Demnach erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmungslage unter den Anlegern sowie eine uneinheitliche Bewertung in Bezug auf die technische Analyse und die Analysteneinschätzung für die Essential Utilities-Aktie.