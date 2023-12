Interssant für jeden Essential Properties Realty-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Beobachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Essential Properties Realty Trust Inc-Aktie beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Entsprechend wird ein "Gut"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 29,4, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher auch hier ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse damit ein "Gut"-Rating für Essential Properties Realty Trust Inc.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurden vor allem positiv Meinungen über Essential Properties Realty Trust Inc in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Essential Properties Realty Trust Inc beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zeigt, dass das Unternehmen aktuell etwa gleich viel Aufmerksamkeit wie normal erhält, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie dadurch ein "Gut"-Rating zugesprochen.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analysten Bewertungen für die Essential Properties Realty Trust Inc-Aktie abgegeben. Alle 5 Bewertungen waren "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,63 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 6,05 Prozent darstellt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Essential Properties Realty Trust Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.