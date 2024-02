Interssant für jeden Endexx-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Anritsu":

Die technische Analyse der Endexx-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,01865 USD liegt, was einem Unterschied von -37,83 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen von 0,02 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Endexx liegt bei 30,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 28,95 und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Endexx-Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Endexx-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Endexx-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.