Interssant für jeden Enbridge Srs P Cum Red Prf-Anleger!

Derzeit wird die Enbridge-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15. Dies bedeutet, dass die Börse 15,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Enbridge zahlt, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Enbridge liegt derzeit bei 7,71 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,77 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysten sind insgesamt neutral eingestellt, da in den letzten 12 Monaten 4 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Bewertungen und 1 schlechte Bewertung für Enbridge abgegeben wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 53,11 CAD, was eine 12,14%ige Kursentwicklung bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit nur einem Tag negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.