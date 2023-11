Interssant für jeden Empire-Anleger!

Die Dividendenrendite von Empire beträgt derzeit 1,86 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat einen Wert von 1,84, was zu einer Differenz von +0,02 Prozent zur Empire-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass Empire über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Aktivität hin und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Empire in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Empire. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 41,2 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 11,23 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Empire als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,08 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,34. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.