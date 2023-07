Interssant für jeden Emmi-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Emmi":

Der Emmi-Kurs wird am 11.07.2023, 04:40 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 884 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Emmi haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Emmi ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Emmi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 9,09, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,83, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Derzeit schüttet Emmi niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 2,04 Prozentpunkte (1,55 % gegenüber 3,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emmi liegt bei einem Wert von 25,26. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 30,57) unter dem Durschschnitt (ca. 17 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Emmi damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.