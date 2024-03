Interssant für jeden Domino's Pizza-Anleger!

Die technische Analyse der Domino's Pizza zeigt, dass der aktuelle Kurs von 458,42 USD um +5,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,85 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität wird daher als neutral eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung zeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Domino's Pizza beträgt derzeit 1,14 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,01 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 39, was dazu führt, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 34,91 ebenfalls neutral. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt eine neutrale Bewertung für Domino's Pizza.