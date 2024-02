Interssant für jeden Deutz AG-Anleger!

Der Aktienkurs der Deutz AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 9,73 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 6,07 Prozent, und die Deutz AG liegt aktuell 8,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutz AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,76 EUR. Der letzte Schlusskurs (5,79 EUR) weicht somit um +21,64 Prozent ab, was auch aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Grundlage des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird der Aktie ein "Gut"-Rating zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die Deutz AG beträgt 47,79 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Deutz AG hingegen überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Deutz AG wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Obwohl in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, erhält die Deutz AG auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.