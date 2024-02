Interssant für jeden Deutsche Pfandbriefbank-Anleger!

Die Stimmungslage unter den Anlegern im Zusammenhang mit der Deutschen Pfandbriefbank war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von sieben Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab. Konkret handelte es sich um 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Deutschen Pfandbriefbank beträgt bezogen auf das Kursniveau 13,98 Prozent und liegt damit 6,5 Prozent über dem Mittelwert (7,48) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Deutschen Pfandbriefbank mit -3,17 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 3,81 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Deutsche Pfandbriefbank mit 6,99 Prozent deutlich darunter lag. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), weist bei der Deutschen Pfandbriefbank einen Wert von 6,67 auf. Dieser ist deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", was die Aktie unterbewertet erscheinen lässt. Das Branchen-KGV liegt bei 57,34, womit sich ein Abstand von 88 Prozent errechnet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.