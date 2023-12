Interssant für jeden Delta Air Lines-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Delta Air Lines-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Delta Air Lines.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das Bild einer Aktie geben. Bei Delta Air Lines gab es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmung, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung von Anlegern in den sozialen Medien war größtenteils negativ, doch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung rund um Delta Air Lines als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Delta Air Lines-Aktie ein Durchschnitt von 38,44 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 40,76 USD, was eine positive Abweichung von 6,04 Prozent darstellt und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 36,11 USD und einer Abweichung von +12,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Delta Air Lines-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Delta Air Lines-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Delta Air Lines jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Delta Air Lines-Analyse.

Delta Air Lines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...