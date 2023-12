Interssant für jeden Darling Ingredients-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Darling Ingredients wird anhand des RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 17,9 Punkten, was darauf hinweist, dass die Darling Ingredients-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Darling Ingredients einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,73 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Darling Ingredients-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 56,81 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 49,44 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -12,97 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating. Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine positive Einschätzung für Darling Ingredients.

