Interssant für jeden Dalian Zhiyun Automation-Anleger!

Die Dividendenrendite von Dalian Zhiyun Automation beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,08 Prozent liegt. Die von unseren Analysten vergebene "Neutral"-Bewertung spiegelt die aktuelle Dividendenpolitik des Unternehmens wider.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Dalian Zhiyun Automation in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich, während die Rate der Stimmungsänderung als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein positives "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dalian Zhiyun Automation-Aktie liegt bei 47, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Dalian Zhiyun Automation eine Rendite von -9,6 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Maschinen"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 10,95 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Dalian Zhiyun Automation ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.