Interssant für jeden DXP-Anleger!

Die technische Analyse der Dxp-Tx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 35,12 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 52,44 USD liegt, was einer Abweichung von +49,32 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 37,09 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, mit einer Abweichung von +41,39 Prozent. Daher wird die Dxp-Tx-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Dxp-Tx überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Dxp-Tx aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,04 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dxp-Tx-Aktie liegt bei 12, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 16,91 deutet auf Überverkauftheit hin, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Dxp-Tx-Aktie auf Basis des RSI.

Die technische Analyse, Anleger-Stimmung, Dividendenpolitik und der Relative Strength Index deuten insgesamt darauf hin, dass die Dxp-Tx-Aktie eine positive Performance aufweist.