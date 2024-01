Interssant für jeden Cryo-Cell-Anleger!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Im Falle von Cryo-cell wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Cryo-cell gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Mit einem RSI von 54,76 und einem RSI25 von 48,7 wird die Cryo-cell-Aktie als neutral eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Cryo-cell-Aktie über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Aktie wird daher insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik versehen.

Insgesamt erhält die Cryo-cell-Aktie aufgrund der Diskussionsintensität, des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine neutrale bis positive Bewertung.