Interssant für jeden Core & Main-Anleger!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Core & Main war in den letzten Wochen überwiegend positiv. Laut dem Stimmungsbarometer war an 11 Tagen eine positive Diskussion zu verzeichnen, während negative Gespräche nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht zeigt die Core & Main-Aktie eine positive Entwicklung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,42 USD, was einem Unterschied von +29,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (30,35 USD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (35,45 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs darüber einen positiven Trend von +11,2 Prozent. Daher wird die Aktie auch in der charttechnischen Analyse mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung. In den letzten vier Wochen wurde eine Abnahme der positiven Stimmung festgestellt, weshalb die Bewertung auf dieser Stufe "Schlecht" ausfällt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht rückläufig, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Einschätzung der institutionellen Analysten fällt gemischt aus. In den vergangenen 12 Monaten vergaben sie 5-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Allerdings erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 39,42 USD eine negative Entwicklung von -11,21 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 35 USD, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.