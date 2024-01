Interssant für jeden Copro Holdings Co-Anleger!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Copro-. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Analyse der technischen Daten deutet darauf hin, dass die Aktie gut abschneidet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1634 JPY, was einem Unterschied von 46,38 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 1116,3 JPY entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, weshalb die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien gab. Auch die Analyse des Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie momentan gut abschneidet. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Copro- aufgrund dieser Analysen als "Gut" bewertet.