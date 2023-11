Interssant für jeden Conocophillips-Anleger!

Für die Aktie Conocophillips stehen per 21.11.2023, 05:49 Uhr 115.39 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Conocophillips zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unsere Analysten haben Conocophillips nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Conocophillips schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,5 % und somit 19,15 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 19,65 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Conocophillips beträgt das aktuelle KGV 12,93. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 32,96. Conocophillips ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Conocophillips sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 13 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Conocophillips-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Conocophillips. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 144,83 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 25,52 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 115,39 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

