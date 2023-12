Interssant für jeden Coinbase-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Coinbase Global bei 33,92, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 19, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Gut". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Bewertung "Gut".

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Coinbase Global als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen 8 positive, 4 neutrale und 5 negative Bewertungen vor. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Coinbase Global vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 72,38 USD, was einer Erwartung von -52,89 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 153,63 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz spielen eine Rolle. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Coinbase Global verzeichnet, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Coinbase Global daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Coinbase Global mittlerweile auf 78,26 USD, während die Aktie selbst bei 153,63 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +96,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 99,46 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit +54,46 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut" für die Coinbase Global Aktie.