Interssant für jeden Cleveland-Cliffs-Anleger!

Das Unternehmen Cleveland-Cliffs bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % an, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 8273,88 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Cleveland-Cliffs wurde eine starke Diskussionstätigkeit über einen langen Zeitraum festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, wodurch insgesamt eine "Gute" Stimmungslage festgestellt wird.

Im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau hat Cleveland-Cliffs in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,88 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +0,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite ebenfalls um 0,41 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Cleveland-Cliffs weist mit einem KGV von 24,44 einen deutlich günstigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 93,86 auf, was zu einer Unterbewertung des Unternehmens führt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.