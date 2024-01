Interssant für jeden Clearvue Technologies-Anleger!

Die Clearvue-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,29 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,49 AUD liegt, was einer Abweichung von +68,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,45 AUD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +8,89 Prozent darstellt und der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 34,38 Punkte, was Clearvue als "Neutral" einstuft. Auch der 25-Tage-RSI von 48,75 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Clearvue langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die positive Veränderung der Stimmungsänderung führt jedoch zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Clearvue eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hingegen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Clearvue insgesamt eine "Gut"-Bewertung.