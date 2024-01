Interssant für jeden Citizen Holdings-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizen":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Citizen Watch liegt bei 5,26, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,51, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizen Watch bei 9,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,08 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Citizen Watch. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Citizen Watch eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Daher erhält das Unternehmen in diesem Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".