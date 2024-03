Interssant für jeden Cirtek Holdings-Anleger!

Der Relative Strength Index wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Cirtek wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 14,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Cirtek-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft ist (Wert: 29,17), wodurch sie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt erhält Cirtek also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird Cirtek derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 HKD, was einer Abweichung von +33,33 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cirtek wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cirtek in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.