Interssant für jeden Ciena-Anleger!

Der Aktienkurs von Ciena hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Outperformance von +12,18 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Ciena um 564,97 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ciena liegt bei 32,9 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 25 und wird als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Gut" für den RSI.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ciena ist überwiegend positiv, wie aus den Untersuchungen auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Ciena aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Ciena beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche beträgt -11298,05 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.